После поражения от «Краснодара» тренер «Пари НН» жёстко оценил работу судей

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран жёстко высказался о работе судей матча с ФК «Краснодар».За то, что судьи, по его мнению, не заметили нарушения со стороны игроков «Краснодара» он назвал их «опоссумами».
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