Иран может поменять свою доктрину в случае угрозы существованию республики

Советник верховного лидера Исламской Республики Иран (ИРИ), руководитель стратегического совета Ирана по международным отношениям Камаль Харрази заявил, что если его страна столкнется с экзистенциальной угрозой, то Тегерану придется поменять свою ядерную доктрину.