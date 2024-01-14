Силовики Эквадора освободили 136 остававшихся в тюрьмах заложников

Global Look Press/IMAGO Полиция и армия Эквадора освободили 133 сотрудника тюремной охраны и трех административных работников, которые оставались в заложниках после беспорядков, которые устроили тюремные банды.
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