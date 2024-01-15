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Мировое обозрение

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Обзор смартфона OnePlus Open: только не списывай один в один

Обзор смартфона OnePlus Open: только не списывай один в один

По сути, OnePlus Open и OPPO Find N3 – это один и тот же смартфон, но с минимальными различиями в цветовых вариациях, OxygenOS вместо ColorOS (это тоже иллюзия, но об этом ниже), с чуть иной ценой и представленный на других рынках.

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