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«Челси» готов предложить 45-50 млн евро за Кимпембе. «ПСЖ» хочет 60-65 млн

«Челси» и «ПСЖ» ведут переговоры о трансфере защитника Преснеля Кимпембе. По информации журналиста Фабрицио Романо, лондонский клуб готов сделать предложение на 45-50 млн евро.

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