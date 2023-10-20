В Севастополе высоко оценили монографию «Украинство»

Высокую оценку монографии «Украинство», презентованной в рамках всероссийской научно-практической конференции «Черноморское сотрудничество — 2023» в Севастополе, дал доктор политических наук, заведующий кафедрой «Политические науки» Севастопольского государственного университета (СевГУ) Александр Ирхин, 20 октября сообщает ИА Красная Весна.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии