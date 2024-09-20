«Это безумие»: для «идеальных» полётов в Microsoft Flight Simulator 2024 на ПК понадобится больше ОЗУ, чем места на дискеРазработчики из французской Asobo Studio опубликовали системные требования Microsoft Flight Simulator 2024.
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