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Царьград

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"Дикая Русь угнетала мусульман": Имам Мухетдинов пошёл против Путина - пора вмешаться центру "Э"

"Дикая Русь угнетала мусульман": Имам Мухетдинов пошёл против Путина - пора вмешаться центру "Э"

Имам Мухетдинов "плюнул" на указы президента и пошёл против Путина, и теперь ни у кого не остаётся сомнений, что основа его мировоззрения - русофобия.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Существует &quot;Совет улемов ЦРО ДУМ РФ.&quot;. Они и должны стон или мину  Мухетдинов. Чего Путину с бакланом заниматься, и так времени на все не хватает.
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