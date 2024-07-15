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От дворянских чаепитий до айс-чая: как Москва отдыхала на фестивале «Ешь. Гуляй. Дыши»

От дворянских чаепитий до айс-чая: как Москва отдыхала на фестивале «Ешь. Гуляй. Дыши»

У жителей и гостей столицы появилась возможность на пару дней погрузиться в атмосферу XIX векаИзящные старинные платья и фраки, неспешное распитие настоящего чая, веселая игра в крокет… Рев торопящихся машин, лимонады, караоке и джампинг.

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