Войска России сорвали попытки ротации ВСУ на южнодонецком направлении

Начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Восток» Олег Чехов поделился информацией о том, что российским военнослужащим удалось сорвать несколько попыток ротации подразделений ВСУ на южнодонецком направлении.
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