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Гравитация в галактических кластерах подтвердила Ньютона и указала на темную материю

Гравитация в галактических кластерах подтвердила Ньютона и указала на темную материю

Астрономы провели масштабную проверку законов гравитации в космических масштабах. Выяснилось, что гравитация ведет себя почти в точности так, как предсказывали Исаак Ньютон и Альберт Эйнштейн, даже в скоплениях галактик, разделенных сотнями миллионов световых лет.

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