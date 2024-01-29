Кисида извинился за скандал с сокрытием "откатов" в правящей партии Японии

Премьер-министр Японии Фумио Кисида как председатель извинился за скандал с сокрытием "откатов" в правящей Либерально-демократической партии Японии, в котором оказались замешаны фракции и депутаты японского парламента.
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