Невинно осужденный за одно убийство признался в другом после многомиллионной компенсации

В США невинно осужденный мужчина вышел из тюрьмы и сознался в другом убийстве В американском штате Пенсильвания невинно осужденный мужчина провел за решеткой 24 года, вышел на свободу, получил многомиллионную компенсацию, после чего сознался в убийстве.
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