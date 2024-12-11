Невинно осужденный за одно убийство признался в другом после многомиллионной компенсации

В США невинно осужденный мужчина вышел из тюрьмы и сознался в другом убийстве В американском штате Пенсильвания невинно осужденный мужчина провел за решеткой 24 года, вышел на свободу, получил многомиллионную компенсацию, после чего сознался в убийстве.