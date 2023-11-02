Пленный боевик ВСУ рассказал о том, как его тренировали в Германии

Global Look Press/Sgt. 1st Class Zach Sheely/Keystone Press Agency Пленный боевик, командир противотанкового отделения 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Виталий Иванов рассказал, как проходил военную подготовку в Германии.
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