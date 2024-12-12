«Известия»: девелоперы начали распродавать земельные участки

По словам газеты, это происходит во многих регионах из-за непростой ситуации в отрасли. Продажи ведут такие крупные игроки, как группа «Самолет», ПИК, Sminex и другие Российские девелоперы начали продавать земельные участки, приобретенные под строительство.
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