Фокус внимания
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фокус внимания

16 подписчиков

«Известия»: девелоперы начали распродавать земельные участки

«Известия»: девелоперы начали распродавать земельные участки

По словам газеты, это происходит во многих регионах из-за непростой ситуации в отрасли. Продажи ведут такие крупные игроки, как группа «Самолет», ПИК, Sminex и другие Российские девелоперы начали продавать земельные участки, приобретенные под строительство.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх