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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дмитрий Васильев: «Перевернутый флаг Олимпиады – проявление всего того, что сейчас переживает не только мировой спорт, но и все человечество»

Во время открытия Игр олимпийский флаг повесили в перевернутом виде. «Я считаю, что перевернутый флаг Олимпийских игр является проявлением всего того, что сейчас переживает не только мировой спорт, но и все человечество.

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