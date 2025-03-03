Экскурсия в пожарно-спасательную часть - это отличный способ не только рассказать детям о важности профессии пожарного, но и обучить их основным правилам безопасного поведения в быту.
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Экскурсия в пожарно-спасательную часть - это отличный способ не только рассказать детям о важности профессии пожарного, но и обучить их основным правилам безопасного поведения в быту.