Спорт Уик-Энд

10 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Степан Капуста
    Журналисты - не стану называть их стервятниками - скажу помягче. Это персонажи, главным стремлением которых в любом и...«Холодный пот пот...
  • Ruslan Zakirov
    Алчный профессионал. Смешно, когда они рассуждают о какой-то преданности к клубам, целуют ромбики и стрелочки, клянут...«Конечно, будет н...
  • Владимир Моргунов
    Сами гимнастки оценили свою половую неприкосновенность ниже "любимого спорта" Он их трахал, а они продолжали занимать...Американские гимн...

Алексей ИГОНИН: Контрпрессинг - теперь основная идея «Зенита». Команда перестраивается с оглядкой на еврокубки

Алексей ИГОНИН: Контрпрессинг - теперь основная идея «Зенита». Команда перестраивается с оглядкой на еврокубки

Московскому «Локомотиву» хватило сил сопротивляться «Зениту» только до 63-й минуты. Дальше игра пошла под диктовку хозяев «Газпром- Арены», которые пятью точными ударами пустили под откос «паровоз».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх