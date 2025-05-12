Лучшие документалки о мошенниках

10 фильмов, после которых у вас пропадет вера в человечество. «Не доверяй никому: охота на криптокороля» (Trust No One: The Hunt for the Crypto King), 2022Страна: ВеликобританияЖанр: документальный, криминалРежиссер: Люк СьюэллРейтинг Кинопоиска: 6.
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