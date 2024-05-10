Виктории Боне предложили 50 миллионов за ночь с олигархом

Участница конкурса красоты "Мисс Земля" от России, телеведущая и покорительница Монако 44-летняя Виктория Боня призналась, что получала предложение провести жаркую ночь с олигархом за баснословную сумму .
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