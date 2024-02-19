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В Германии расследуют утечку гостайны при создании “Северного потока — 2”

В Германии расследуют утечку гостайны при создании “Северного потока — 2”

В Германии расследуют утечку гостайны при создании “Северного потока — 2” AlexCoderВ Германии расследуют утечку гостайны при создании “Северного потока — 2” AlexCoder Секретные документы были опубликованы вместе с открытыми данными Сотрудников Горного управления Штральзунд Германии подозревают в раскрытии государственной тайны.

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Комментарии
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Гарий Щерба
Ха ха ха , в спец.Службах  ГЕРМАНИИ  каждый  ВТОРОЙ СТУЧИТ ЦРУ ,  НЕ ГОВОРЯ  уже о КАНЦЛЕРЕ, главе МИД ФРГ  и они  ХОТЯТ НАЙТИ УТЕЧКУ ...???
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