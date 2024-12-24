Трамп пообещал вернуть смертную казнь для убийц и насильников

ВАШИНГТОН, 24 декабря, ФедералПресс. Дональд Трамп, избранный президент США, заявил на своей странице в социальной сети Truth Social, что будет добиваться применения смертной казни для убийц и насильников.
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