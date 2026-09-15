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В Китае появился первый в мире завод по массовому производству роботов

В Китае появился первый в мире завод по массовому производству роботов

Китайская UBTECH Robotics запустила завод по массовому производству человекоподобных роботов. Предприятие стало первым подобным в мире, сообщается в соцсетях компании.

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