Новый посол США прибыла в Москву. Сенатор: американцы готовят диверсии

Новый посол США Линн Трейси прибыла в Москву, сообщила пресс-служба американского посольства. Дипломат уже работала в российской столице на должности заместителя в 2014-17 годах, а до того – в бывших советских республиках Средней Азии и Афганистане.
Новый посол США Линн Трейси прибыла в Москву, сообщила пресс-служба американского посольства. Дипломат уже работала в российской столице на должности заместителя в 2014-17 годах, а до того – в бывших советских республиках Средней Азии и Афганистане.
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