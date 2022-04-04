Почему не заработал техосмотр по-новому?

Кто обязан проходить техосмотр и какой штраф в 2022 году? Проходить техосмотр должны – автомобили юрлиц, грузовой и пассажирский транспорт, каршеринг, такси и даже легковушки физлиц старше четырех лет при перепостановке на учет (в случае продажи).