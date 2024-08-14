Великобритания активно участвует в проведении диверсионных и военных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также имеет значимое влияние на киевские власти, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
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