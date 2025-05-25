Der Spiegel: Трамп унижает другие государства и преклоняется перед Путиным

Президент США Дональд Трамп демонстрирует "подобострастие" перед российским коллегой Владимиром Путиным, а его деятельность на внешнеполитическом направлении является полной противоположностью дипломатии.
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