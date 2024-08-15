Минздрав разрешил исследования вакцины для профилактики аллергии на пыльцу березы

Минздрав РФ разрешил Федеральному медико-биологическому агентству провести сразу два этапа клинических исследований вакцины, которая направлена на профилактику аллергии на пыльцу березы и перекрестной пищевой аллергии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии