В Жирятинском районе иномарка врезалась в дерево, 54-летний водитель погиб

По предварительной информации, 54-летний водитель Geely MK-Cross ехал со стороны Почепа, не справился с управлением, совершил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим наездом на дерево, - рассказали 7 февраля в пресс-службе УГИБДД по Бр .