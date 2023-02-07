Провинция.ру

94 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Эльвира Величутина (Вишневская)
    Детских зон не существует. Если девочка достигла 11-ти лет, он будет направлена в специальную школу. Учёба, воспитани...Ученица пятого кл...
  • Ольга
    Вы никого не оскорбляли? Вы оскорбили русский народ, весь, два раза ("...Руссие стали скотными , не все но" (с)). Так...Ученица пятого кл...
  • Эльвира Величутина (Вишневская)
    Иди ты в задницу, джигит хренов.Ученица пятого кл...

В Жирятинском районе иномарка врезалась в дерево, 54-летний водитель погиб

В Жирятинском районе иномарка врезалась в дерево, 54-летний водитель погиб

По предварительной информации, 54-летний водитель Geely MK-Cross ехал со стороны Почепа, не справился с управлением, совершил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим наездом на дерево, - рассказали 7 февраля в пресс-службе УГИБДД по Бр .

Вернуться к статье

Картина дня

наверх