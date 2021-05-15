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Аналитик Пичугин поделился оптимистичным прогнозом по курсу рубля

Аналитик Пичугин поделился оптимистичным прогнозом по курсу рубля

Основатель Frendex Group Пичугин озвучил свою оценку динамики национальной валюты в ближайшее время. Руководитель Frendex Group Руслан Пичугин рассказал в интервью "Российской газете" о том, что ждет отечественную валюту в ближайшей перспективе.

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