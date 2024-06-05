FT узнала о намерении США выделить Киеву $50 млрд при продлении ЕС санкций против РФ

США готовы предоставить Украине кредит на $50 млрд за счет прибыли от замороженных активов России в обмен на продление антироссийских санкций Евросоюза на неопределенный срок, сообщила 5 июня газета Financial Times со ссылкой на документ ЕС.
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