Компания «Укрэнерго» заявила, что в четырёх областях Украины зафиксированы отключения света. Как говорится в Telegram компании, отключения электричества зафиксированы в Одесской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины из-за повреждения объектов энергетики.
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