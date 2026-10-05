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В четырёх областях Украины зафиксированы отключения света

В четырёх областях Украины зафиксированы отключения света

Компания «Укрэнерго» заявила, что в четырёх областях Украины зафиксированы отключения света. Как говорится в Telegram компании, отключения электричества зафиксированы в Одесской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины из-за повреждения объектов энергетики.

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