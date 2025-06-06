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Ещё четверо членов банды Басаева осуждены за нападение на псковских десантников

Ещё четверо членов банды Басаева осуждены за нападение на псковских десантников

Южный окружной военный суд приговорил четверых членов банды Басаева и Хаттаба, участвовавших в нападении на российских военнослужащих в Дагестане и Чечне в 1999—2000 годах, к лишению свободы на сроки от 13 до 24 лет.

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