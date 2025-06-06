Ещё четверо членов банды Басаева осуждены за нападение на псковских десантников

Южный окружной военный суд приговорил четверых членов банды Басаева и Хаттаба, участвовавших в нападении на российских военнослужащих в Дагестане и Чечне в 1999—2000 годах, к лишению свободы на сроки от 13 до 24 лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии