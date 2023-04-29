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Сестра лидера КНДР Ким Е Чжон назвала угрозу Байдена о смене режима в Северной Корее «вздором старика без будущего»

Сестра лидера КНДР Ким Е Чжон назвала угрозу Байдена о смене режима в Северной Корее «вздором старика без будущего»

Ким Е Чжон, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, назвала угрозу главы Соединенных Штатов Джо Байдена о смене политического режима в КНДР «вздором старика без будущего».

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