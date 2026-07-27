Алеся Кафельникова снялась в полупрозрачном боди

Алеся Кафельникова снялась в образе в стиле гранж-люкс для очередной фотосессии: перед камерой 27-летняя модель позировала в чёрной лаковой куртке-косухе с тиснением под крокодила и в полупрозрачном боди в сочетании с оверсайз-шортами.
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