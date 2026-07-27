SPLETNIK
ГЛАВНАЯХРОНИКАМОДАКРАСОТАКИНОСВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPLETNIK

580 подписчиков

Алеся Кафельникова снялась в полупрозрачном боди

Алеся Кафельникова снялась в полупрозрачном боди

Алеся Кафельникова снялась в образе в стиле гранж-люкс для очередной фотосессии: перед камерой 27-летняя модель позировала в чёрной лаковой куртке-косухе с тиснением под крокодила и в полупрозрачном боди в сочетании с оверсайз-шортами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии