Алеся Кафельникова снялась в полупрозрачном боди

Алеся Кафельникова снялась в образе в стиле гранж-люкс для очередной фотосессии: перед камерой 27-летняя модель позировала в чёрной лаковой куртке-косухе с тиснением под крокодила и в полупрозрачном боди в сочетании с оверсайз-шортами.