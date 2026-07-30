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Наш потерянный мир

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Каждого пятого бойца ВСУ зачислили в пропавшие без вести

Каждого пятого бойца ВСУ зачислили в пропавшие без вести

Каждого пятого бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) зачислили в пропавшие без вести. Такая статистика приводится в статье китайского издания Sohu, посвященной проблемам украинской мобилизации, дезертирству и противостоянию ТЦК (территориальным центрам комплектования; аналог военкомата).

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