Каждого пятого бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) зачислили в пропавшие без вести. Такая статистика приводится в статье китайского издания Sohu, посвященной проблемам украинской мобилизации, дезертирству и противостоянию ТЦК (территориальным центрам комплектования; аналог военкомата).
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