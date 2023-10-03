Астрид Якобсен о ношении хиджабов на Олимпиаде: «Во время соревнований будут действовать правила, которые применяет конкретная федерация»

При этом их использование на соревнованиях будет регулироваться международными федерациями, сообщила член комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) Астрид Якобсен.
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