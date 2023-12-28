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Американские аналитики: ВС РФ вернули утраченные во время летнего контрнаступления ВС позиции в Запорожской области

Американские аналитики: ВС РФ вернули утраченные во время летнего контрнаступления ВС позиции в Запорожской области

К настоящему времени Вооруженными силами Российской Федерации были возвращены позиции на Запорожском направлении, которые ранее удалось захватить украинским формированиям во время летнего контрнаступления 2023 года.

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