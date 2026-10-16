Усиливающаяся критика в адрес Владимира Зеленского со стороны президента США Дональда Трампа может означать, что Вашингтон отказывается от переговоров с главой киевского режима и от предоставления ему помощи.
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