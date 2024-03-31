Побывала на мастер-классе декора окон. Делюсь красивейшими способами подвешивания штор на карниз!

Текстильные композиции для окон имеют множество вариантов. Разнообразия в оформлении можно добиться не только выбором ткани для пошива штор, но и используя различные аксессуары: карнизы, тесьму для драпировки, подхваты, крючки, кольца.
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