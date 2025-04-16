Автор хорроров Бейтс рассказал о хорошем отношении к России

Россия была первой зарубежной страной, купившей права на некоторые из книг автора хорроров-бестселлеров, канадского австралийца Джереми Бейтса, и он никогда не думал о том, чтобы прекратить сотрудничество с нашей страной после февраля 2022 года.
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