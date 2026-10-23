Вчера стало известно о смерти звезды сериала «Филин» Андрея Терентьева. Артисту было 44 года.Вчера стало известно о смерти звезды сериала «Филин» Андрея Терентьева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Филипп Киркоров и...
- Филипп Киркоров и...
- Анастасия Волочко...
Светлая память
Ой, как жалко! Хороший актер. Очень запомнился по фильму "Мы из будущего"... Мир праху его....
Очень жаль, что хорошие молодые актёры уходят из жизни. Царствия Небесного Андрею. И сил пережить это горе его жене, сыну и всем близким. Очень тяжкая, страшная потеря для матери.
ТАЛАНТЛИВИВЫЙ актёр , в КРУТЫХ фильмах снимался , ОЧЕНЬ ПЕЧАЛЬНО.......