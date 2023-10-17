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Экс-советник Пентагона призвал США не повторять в Израиле украинскую ошибку

Экс-советник Пентагона призвал США не повторять в Израиле украинскую ошибку

Вашингтон должен рассмотреть возможность взять на себя инициативу по прекращению огня в палестино-израильском конфликте и не совершить допущенную на Украине ошибку, заявил бывший старший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своей статье для журнала American Conservative.

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