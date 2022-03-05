"Сомкнется кольцо страданий": 2 знака зодиака жестко рухнут в бездну негатива в марте 2022

Астрологи предсказали, какие знаки зодиака жестко рухнут в бездну негатива совсем скоро. Кольцо страданий сомкнется перед представителями сразу двух созвездий, а жестокие испытания уже поджидают их буквально на каждом шагу.
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