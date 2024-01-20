Президент Франции пошёл вразнос и озвучил шокирующую правду на весь мир. Он не стал ходить вокруг да около и сознался в своей искренней ненависти к русским, заявив, что победа России в противостоянии с Западом на территории страны «У» будет означать… Макрон пошел вразнос: Президент Франции озвучил шокирующую правду .