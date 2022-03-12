Бисмак Бийомбо пожертвует всю зарплату за сезон-21/22 на строительство больницы в Конго

Центровой «Санз» Бисмак Бийомбо объявил, что пожертвует всю зарплату за сезон-2021/22 на строительство больницы в Конго в честь своего отца.

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