На горнолыжном курорте в Европе разбили бутылку водки

Дилетант о политике Страшная, но красивая в своем трагизме драма вчера произошла в Европе: бармен горнолыжного курорта Мэджик-Маунтин в Вермонте символически вылил целую бутылку водки "Столичная" в качестве протеста действий России на Украине.