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На горнолыжном курорте в Европе разбили бутылку водки

На горнолыжном курорте в Европе разбили бутылку водки

Дилетант о политике Страшная, но красивая в своем трагизме драма вчера произошла в Европе: бармен горнолыжного курорта Мэджик-Маунтин в Вермонте символически вылил целую бутылку водки "Столичная" в качестве протеста действий России на Украине.

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