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Кубок английской лиги. 2-й раунд. «Ноттингем» принимает «Лидс», «Норвич» против «Кардиффа», «Тоттенхэм» сыграет в среду, «Челси» – в четверг

Клубы АПЛ стартовали в Кубке английской лиги со 2-го раунда. Во вторник « Халл » в гостях играет со « Сток Сити », « Саутгемптон » принимает « Вест Хэм », « Бирмингем » – « Брентфорд », а « Ноттингем Форест » – « Лидс ».

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