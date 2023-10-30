Шарль Леклер установил антирекорд Формулы 1 на Гран При Мексики

Шарль Леклер установил антирекорд Формулы 1 на Гран При МексикиGetty Images / Red Bull Content PoolПилот Ferrari Шарль Леклер превзошёл антидостижение трехкратного чемпиона мира Формулы 1 Нельсона Пике, финишировав третьим на Гран При Мексики.
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