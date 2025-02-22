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Царьград

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Хуситы впервые атаковали американский F-16 ракетой «земля-воздух» в над Красным морем

Хуситы впервые атаковали американский F-16 ракетой «земля-воздух» в над Красным морем

Хуситы, контролирующие север Йемена, впервые запустили ракеты «земля-воздух» по американскому F-16 над Красным морем.

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